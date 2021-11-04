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Валентина Летяк |

Найбільша протидія за каденцію Ради: Веніславський про закон про олігархів

закон про олігархів

Ухвалення закону про так званих олігархів зазнало найбільшого спротиву за всю історію Верховної Ради ІХ скликання. Це означає, що закон правильний, необхідний.

Про це заявив а ефірі телеканалу Дом представник президента у Конституційному суді України, народний депутат Федір Веніславський.

– Ухвалення цього закону за всю історію нашого скликання Верховної Ради України, напевно, відчувало найбільший рівень протидії та дискредитації на всіх рівнях. А це означає, що це правильний закон, який точно заважатиме жити олігархам, заважаючи їм паразитувати на державі, – вважає нардеп.

На його думку, років за 5-10 українці взагалі можуть забути, хто такі олігархи.

Представник президента у КСУ наголосив, що закон не спрямований проти конкретного кола осіб, а містить ознаки визначення олігархів.

– Якщо людина відповідатиме низці критеріїв, тобто матиме монополію на певному ринку, вплив на ЗМІ, займатиметься політикою, а її сукупні статки сягатимуть 2-3 млрд грн, вона потрапить до цього переліку олігархів. І змушена буде або позбутися монополії, або впливу на ЗМІ тощо, – пояснив Веніславський.

Верховна Рада 3 листопада усунула низку неузгодженостей в законі №5599 про деолігархізацію, які виникли під час голосування за документ у другому читанні 23 вересня.

Зокрема уточнено визначення статусу особи, визнаної такою, яка має значну економічну та політичну вагу в суспільному житті (олігархом), та яка включена до відповідного Реєстру, а також передбачає, що її пояснення обов’язково повинні заслухати на засіданні РНБО.

Тепер закон мають передати на підпис голові Верховної Ради, а потім президенту.

Джерело: Дом

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