Найбільша протидія за каденцію Ради: Веніславський про закон про олігархів

Ухвалення закону про так званих олігархів зазнало найбільшого спротиву за всю історію Верховної Ради ІХ скликання. Це означає, що закон правильний, необхідний.

Про це заявив а ефірі телеканалу Дом представник президента у Конституційному суді України, народний депутат Федір Веніславський.

– Ухвалення цього закону за всю історію нашого скликання Верховної Ради України, напевно, відчувало найбільший рівень протидії та дискредитації на всіх рівнях. А це означає, що це правильний закон, який точно заважатиме жити олігархам, заважаючи їм паразитувати на державі, – вважає нардеп.

На його думку, років за 5-10 українці взагалі можуть забути, хто такі олігархи.

Представник президента у КСУ наголосив, що закон не спрямований проти конкретного кола осіб, а містить ознаки визначення олігархів.

– Якщо людина відповідатиме низці критеріїв, тобто матиме монополію на певному ринку, вплив на ЗМІ, займатиметься політикою, а її сукупні статки сягатимуть 2-3 млрд грн, вона потрапить до цього переліку олігархів. І змушена буде або позбутися монополії, або впливу на ЗМІ тощо, – пояснив Веніславський.

Верховна Рада 3 листопада усунула низку неузгодженостей в законі №5599 про деолігархізацію, які виникли під час голосування за документ у другому читанні 23 вересня.

Зокрема уточнено визначення статусу особи, визнаної такою, яка має значну економічну та політичну вагу в суспільному житті (олігархом), та яка включена до відповідного Реєстру, а також передбачає, що її пояснення обов’язково повинні заслухати на засіданні РНБО.

Тепер закон мають передати на підпис голові Верховної Ради, а потім президенту.

Джерело: Дом