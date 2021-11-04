Після того як США та Євросоюз врегулювали питання торгівлі металопродукцією, Кабінет міністрів України повинен негайно розпочати переговори з Вашингтоном щодо скасування американського сталевого мита на продукцію українських металургійних підприємств.

— Якщо європейці змогли домовитись зі Сполученими Штатами, то це прекрасна нагода для українського уряду продемонструвати реальну економічну позицію та йти до США з перемовинами. Для України ці поставки важливі, бо це робота для десятків тисяч громадян по всій країні, – каже заступник голови комітету Верховної Ради з питань економічного розвитку Дмитро Киселевський.

Металурги кажуть, що за таких умов Кабмін зобов’язаний розпочати переговори з Білим домом. Україна має захистити вітчизняних виробників та наслідувати успіх ЄС на дипломатичній арені.

— США запровадили 25-відсоткове мито для багатьох країн, зокрема й для України. Це загороджувальне мито. Тому обсяг експорту української продукції на територію США зменшився суттєво, – пояснює президент об’єднання підприємств Укрметалургпром Олександр Каленков.

Українська металургія традиційно є експортно орієнтованою. Майже 80% сталевої продукції, яку виробляють в країні, продають за кордон, забезпечуючи мільярди валютних надходжень до бюджету.

Однак декілька років зберігати присутність на зовнішніх ринках стає дедалі складніше через обмежувальні заходи, які вживають перш за все США та Євросоюз, найбільші споживачі металу у світі.

Експерти кажуть, що у таких випадках на офіційному рівні влада має задіяти засоби так званої торгової дипломатії і на всіх можливих рівнях та міжнародних майданчиках захищати національні інтереси.

Завдяки такій активній позиції своїх урядів Австралія та Південна Корея майже одразу домовились про виведення продукції своїх підприємств з-під американського сталевого мита. Згодом від його сплати США також звільнили металургів Аргентини, Бразилії, Мексики та Канади.

Відтепер американського мита позбулися й європейські компанії. Українські ж високопосадовці поки зволікають з переговорами. А відтак страждає стратегічно важлива галузь економіки.