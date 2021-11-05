Нардепа Третьякову відсторонили від участі у п’яти пленарних засіданнях Ради

Народного депутата від фракції Слуга народу Галину Третьякову відсторонили від участі у п’яти пленарних засіданнях Верховної Ради.

Відповідне рішення підтримали 234 народних депутати. Галину Третьякову тимчасово відсторонили від участі за її неетичне висловлювання про смерть нардепа від депутатської групи За майбутнє Антона Полякова.

8 жовтня народний депутат від цієї політсили Ігор Палиця з трибуни парламенту заявив, що в чаті Слуги народу з’явився образливий коментар Галини Третьякової. За його словами, на новину про смерть Антона Полякова вона відреагувала, написавши: На одного ворога менше.

Після цього фракції парламенту підписали лист до комітету Верховної Ради з питань регламенту, депутатської етики та організації роботи з вимогою відсторонити Галину Третьякову від участі в пленарних засіданнях на п’ять днів.

Про смерть Антона Полякова – народного депутата від депутатської групи За майбутнє стало відомо вранці 8 жовтня. Його у непритомному стані виявили на задньому сидінні автомобіля таксі.

Транспортний засіб порушив правила дорожнього руху, через що його зупинили патрульні. Водій таксі розповів поліції, що підібрав Полякова на зупинці, дорогою його нудило і стало зле.

У Міністерстві внутрішніх справ озвучили три версії смерті Антона Полякова. Версія про природну смерть не є пріоритетною, зважаючи на виявлення в організмі нардепа слідів наркотичної речовини метадон.