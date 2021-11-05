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Факти / Україна / Політика
Валентина Летяк |

Онлайн-трансляція засідання Верховної Ради 5 листопада

верховна рада

У п’ятницю, 5 листопада, о 10.00 народні депутати зберуться на чергове засідання Верховної Ради. За онлайн-трансляцією можна спостерігати на сайті Факти ICTV.

Розпочнеться пленарне засідання із години запитань до уряду.

Народні депутати заслухають звіт міністра енергетики Германа Галущенка.

Тема доповіді – забезпечення енергоносіями паливно-енергетичного сектору та житлово-комунального господарства в Україні під час опалювального сезону.

Сьогодні парламент також розгляне у першому читанні два альтернативні законопроекти про соціальний та правовий захист осіб, щодо яких встановлено факт позбавлення особистої свободи внаслідок збройної агресії проти України, та членів їхніх сімей.

Автором одного з них є президент, він визначений як невідкладний.

Крім того, Рада проголосує у другому читанні за внесення змін до Дисциплінарного статуту Збройних Сил України, а також внесе зміни до Сімейного кодексу, які передбачають збільшення мінімального розміру аліментів, які стягуються на дитину з інших членів сім’ї та родичів.

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Опалювальний сезон та дисциплінарний статут ЗСУ: порядок денний ВР на 5 листопада

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