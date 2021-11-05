У п’ятницю, 5 листопада, засідання Верховної Ради розпочнеться з традиційної години запитань до уряду. Головна тема – стан забезпечення паливно-енергетичного комплексу та житлово-комунального господарства України ресурсами на період опалювального сезону 2021-2022 року.

Доповідатиме міністр енергетики Герман Галущенко.

У порядку денному пленарного засідання також низка законопроектів першого та другого читання.

Зокрема, у першому читанні нардепи мають розглянути два альтернативні документи, один з яких визначено президентом як невідкладний. Це проект закону про соціальний і правовий захист осіб, стосовно яких встановлено факт позбавлення особистої свободи внаслідок збройної агресії проти України, та членів їх сімей.

Питання другого читання: