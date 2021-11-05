У п’ятницю, 5 листопада, засідання Верховної Ради розпочнеться з традиційної години запитань до уряду. Головна тема – стан забезпечення паливно-енергетичного комплексу та житлово-комунального господарства України ресурсами на період опалювального сезону 2021-2022 року.
Доповідатиме міністр енергетики Герман Галущенко.
У порядку денному пленарного засідання також низка законопроектів першого та другого читання.
Зокрема, у першому читанні нардепи мають розглянути два альтернативні документи, один з яких визначено президентом як невідкладний. Це проект закону про соціальний і правовий захист осіб, стосовно яких встановлено факт позбавлення особистої свободи внаслідок збройної агресії проти України, та членів їх сімей.
Питання другого читання:
- внесення змін до Дисциплінарного статуту Збройних Сил України;
- законопроект про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо визнання депортованими громадян України, які у 1944-1951 роках були примусово переселені з території Польської Народної Республіки;
- проект закону про антидопінгову діяльність у спорті;
- зміни до деяких законів щодо використання майна ліквідованих комунальних закладів середньої освіти у сільській місцевості;
- проект закону про акціонерні товариства;
- внесення змін до Сімейного кодексу України (щодо збільшення мінімального розміру аліментів, що стягуються на дитину з інших членів сім’ї та родичів).