Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Новини Здоров'я Lifestyle Шоу-бізнес Спорт Думки Наживо Спецтеми Відео
Факти / Україна / Політика
Валентина Летяк |

Опалювальний сезон та дисциплінарний статут ЗСУ: порядок денний ВР на 5 листопада

верховна рада

У п’ятницю, 5 листопада, засідання Верховної Ради розпочнеться з традиційної години запитань до уряду. Головна тема – стан забезпечення паливно-енергетичного комплексу та житлово-комунального господарства України ресурсами на період опалювального сезону 2021-2022 року.

Доповідатиме міністр енергетики Герман Галущенко.

У порядку денному пленарного засідання також низка законопроектів першого та другого читання.

Зокрема, у першому читанні нардепи мають розглянути два альтернативні документи, один з яких визначено президентом як невідкладний. Це проект закону про соціальний і правовий захист осіб, стосовно яких встановлено факт позбавлення особистої свободи внаслідок збройної агресії проти України, та членів їх сімей.

Питання другого читання:

  • внесення змін до Дисциплінарного статуту Збройних Сил України;
  • законопроект про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо визнання депортованими громадян України, які у 1944-1951 роках були примусово переселені з території Польської Народної Республіки;
  • проект закону про антидопінгову діяльність у спорті;
  • зміни до деяких законів щодо використання майна ліквідованих комунальних закладів середньої освіти у сільській місцевості;
  • проект закону про акціонерні товариства;
  • внесення змін до Сімейного кодексу України (щодо збільшення мінімального розміру аліментів, що стягуються на дитину з інших членів сім’ї та родичів).

Читайте
Рада може працювати два тижні і збиратися на позачергові засідання – Арахамія

Теги: ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Факти ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Завантаження...

Вгору Вгору
Знайшли помилку в тексті?
Помилка