У віці 92 років помер народний депутат України III та IV скликань Георгій Крючков. Колишній нардеп пішов з життя у четвер, 4 листопада.

Церемонія прощання відбулася у суботу, 6 листопада. Екс-нардеп Ірина Спіріна зазначила, що померла світла та високопорядна людина, впливовий політичний діяч сучасної України.

Георгій Крючков народився 20 жовтня 1929 року. Він навчався у Харківському юридичному інституті, закінчивши заклад на відмінно у 1951 році.

Політик входив до складу Комуністичної партії Радянського Союзу з 1956 року, тричі ставав депутатом Верховної Ради УРСР. У 1998 та 2002 роках його обрали на посаду народного депутата Верховної Ради України.

Крючков двічі ставав головою Комітету з питань національної безпеки та оборони – у 1998 та 2002 роках. У 2006 році спільно з Ігорем Юхновським очолював ТСК з питань моніторингу виборчого законодавства.