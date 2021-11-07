Сполучені Штати Америки хочуть підписати з Україною нову хартію стратегічного партнерства, в якій мають бути відображені сучасні реалії. Церемонія підписання запланована вже на наступний тиждень.

Про це поінформували в Державному департаменті США та в Міністерстві закордонних справ України.

Так, на середу, 10 листопада, заплановане засідання Комісії стратегічного партнерства України та США у Вашингтоні, в якому візьмуть участь голова українського МЗС Дмитро Кулеба та державний секретар США Ентоні Блінкен.

Саме на цьому засіданні і планується підписання нової хартії стратегічного партнерства.

Як зазначив речник Державного департаменту США Нед Прайс, комісія була утворена ще в 2008 році й стала важливим механізмом співпраці між двома країнами.

– За 13 років двосторонні відносини між США й Україною зміцнилися та стали більш зрілими, що призвело до необхідності оновити хартію (стратегічного партнерства, – Ред.), щоби відповісти на виклики ХХІ століття та відобразити розширене двостороннє партнерство, яке ми маємо з Україною. У новій хартії США та Україна мають намір продовжити просування двосторонніх пріоритетів, викладених у спільній заяві від 1 вересня про стратегічне партнерство (йдеться про заяву за підсумками зустрічі президентів США та України, – Ред.), – наголосив Нед Прайс.

А Дмитро Кулеба днями поінформував, що нова хартія стратегічного партнерства стане документом, що відповідатиме спільним викликам, перед якими опинилися країни.

– Це буде практичний документ, що відповідає спільним викликам, які нині стоять перед Україною та США. Вона створить рамку наших подальших відносин, посилить нашу єдність в умовах російської агресії та активного розвитку України, започаткує напрями поглиблення двосторонніх відносин, – зазначив Кулеба.

Під час засідання Комісії стратегічного партнерства будуть розглядатися питання: оборони України, протидії агресії Росії, розвитку економіки, зміцнення енергетичної безпеки України, залучення інвестицій, боротьби із загрозами в кіберпросторі та змінами клімату, підтримки внутрішніх трансформацій в нашій країні.

За підсумками зустрічі Володимира Зеленського та Джо Байдена 1 вересня сторони оприлюднили спільну заяву щодо стратегічного партнерства між двома країнами. Один із головних пунктів документа – поновлення роботи Комісії стратегічного партнерства, яку забезпечать ресурсами для подолання викликів XXI століття.

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба розповідав, що Комісія стратегічного партнерства розгляне план трансформації України.

Джерело: Держдепартамент США, МЗС України