Політичну партію Слуга народу очолить народний депутат Олена Шуляк. На посаді вона замінить Олександра Корнієнка.

Про це Фактам ICTV стало відомо з власних джерел.

Наразі Олена Шуляк є заступницею голови депутатської фракції Слуга народу. Паралельно вона обіймає посаду заступника голови Комітету Верховної Ради з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування.

Також Олена Шуляк очолює Координаційну раду з проблемних питань у містобудуванні.

8 листопада Олександр Корнієнко склав повноваження голови партії Слуга народу. Він пояснив, що хоче зосередитися на реформі роботи Верховної Ради та завданнях, поставлених президентом.

Хто очолить Слугу народу замість нього, офіційно вирішать у листопаді на партійному з’їзді Слуги народу у Києві.

19 жовтня Олександра Корнієнка призначили першим віце-спікером парламенту. На цій посаді він замінив Руслана Стефанчука, якого 8 жовтня обрали новим головою Верховної Ради.

Фото: Олена Шуляк