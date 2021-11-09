Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Новини Здоров'я Lifestyle Шоу-бізнес Спорт Думки Наживо Спецтеми Відео
Факти / Україна / Політика

Франція пропонує якнайшвидше провести зустріч очільників МЗС країн нормандської четвірки

Вікторія Гірко редакторка стрічки, кореспондентка
Франція пропонує якнайшвидше провести зустріч очільників МЗС країн нормандської четвірки

Зустріч очільників міністерств закордонних справ країн – учасниць нормандського формату потрібно провести якомога швидше.

З такою заявою виступили в МЗС Франції, відповівши на закиди міністра закордонних справ РФ Сергія Лаврова про те, що 11 листопада провести таку зустріч неможливо начебто через те, що на відповідну пропозицію ніхто не відреагував.

– Це не так. Франція та Німеччина відповіли на пропозицію Росії. Вони пропонують якнайшвидше організувати міністерську зустріч у нормандському форматі, щоб подолати розбіжності та дати новий політичний імпульс переговорам, – повідомили в МЗС Франції.

Країнами – учасницями переговорів у нормандському форматі (нормандською четвіркою) є Україна, Росія, Німеччина і Франція.

Напередодні прес-секретар президента України Володимира Зеленського Сергій Никифоров заявив, що переговори нормандської четвірки є безальтернативним форматом для припинення конфлікту на Донбасі.

За його словами, за затримку у проведенні зустрічей нормандської четвірки відповідальна російська сторона. Франція, Німеччина та Україна готові до співпраці на рівні міністрів і лідерів.

Джерело: МЗС Франції

Фото: Depositphotos

Теги: ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Факти ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Завантаження...

Вгору Вгору
Знайшли помилку в тексті?
Помилка