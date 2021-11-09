Франція пропонує якнайшвидше провести зустріч очільників МЗС країн нормандської четвірки

Зустріч очільників міністерств закордонних справ країн – учасниць нормандського формату потрібно провести якомога швидше.

З такою заявою виступили в МЗС Франції, відповівши на закиди міністра закордонних справ РФ Сергія Лаврова про те, що 11 листопада провести таку зустріч неможливо начебто через те, що на відповідну пропозицію ніхто не відреагував.

– Це не так. Франція та Німеччина відповіли на пропозицію Росії. Вони пропонують якнайшвидше організувати міністерську зустріч у нормандському форматі, щоб подолати розбіжності та дати новий політичний імпульс переговорам, – повідомили в МЗС Франції.

Країнами – учасницями переговорів у нормандському форматі (нормандською четвіркою) є Україна, Росія, Німеччина і Франція.

Напередодні прес-секретар президента України Володимира Зеленського Сергій Никифоров заявив, що переговори нормандської четвірки є безальтернативним форматом для припинення конфлікту на Донбасі.

За його словами, за затримку у проведенні зустрічей нормандської четвірки відповідальна російська сторона. Франція, Німеччина та Україна готові до співпраці на рівні міністрів і лідерів.

Джерело: МЗС Франції