Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Новини Здоров'я Lifestyle Шоу-бізнес Спорт Думки Наживо Спецтеми Відео
Факти / Україна / Політика

Зеленський скликає засідання РНБО на 10 листопада

Вікторія Гірко редакторка стрічки, кореспондентка
засідання рнбо

Президент України Володимир Зеленський скликає засідання Ради національної безпеки і оборони на середу, 10 листопада.

Відбудеться воно о 13.30 в Офісі президента. Усім членам РНБО вже надали необхідну інформацію.

– Президент України доручив секретареві РНБО Олексію Данілову організувати проведення 10 листопада 2021 року о 13.30 засідання в Офісі президента. Всі члени РНБО поінформовані про дату, час та місце проведення засідання, – повідомили у прес-службі.

Минулого разу РНБО збиралася на засідання 22 жовтня. Тоді Кабміну доручили розробити і встановити механізм безперебійного постачання газу побутовим та іншим споживачам до кінця опалювального сезону.

Окрему увагу секретар РНБО Олексій Данілов звернув на проблеми вакцинації і Cоvid-19. Згідно з його прогнозом, кількість людей, які помиратимуть від наслідків коронавірусу в Україні, може перевищити тисячу осіб.

Тому Міністерству охорони здоровя доручили наростити темпи вакцинації.

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Факти ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Завантаження...

Вгору Вгору
Знайшли помилку в тексті?
Помилка