Зеленський скликає засідання РНБО на 10 листопада

Президент України Володимир Зеленський скликає засідання Ради національної безпеки і оборони на середу, 10 листопада.

Відбудеться воно о 13.30 в Офісі президента. Усім членам РНБО вже надали необхідну інформацію.

– Президент України доручив секретареві РНБО Олексію Данілову організувати проведення 10 листопада 2021 року о 13.30 засідання в Офісі президента. Всі члени РНБО поінформовані про дату, час та місце проведення засідання, – повідомили у прес-службі.

Президент України @ZelenskyyUa доручив Секретареві РНБО України Олексію Данілову організувати проведення 10 листопада 2021 року о 13.30 в м. Київ засідання РНБО України (Офіс Президента України). Всі члени РНБО України поінформовані про дату, час та місце проведення засідання. — Прес-служба РНБОУ (@rnbo_gov_ua) November 9, 2021

Минулого разу РНБО збиралася на засідання 22 жовтня. Тоді Кабміну доручили розробити і встановити механізм безперебійного постачання газу побутовим та іншим споживачам до кінця опалювального сезону.

Окрему увагу секретар РНБО Олексій Данілов звернув на проблеми вакцинації і Cоvid-19. Згідно з його прогнозом, кількість людей, які помиратимуть від наслідків коронавірусу в Україні, може перевищити тисячу осіб.

Тому Міністерству охорони здоров’я доручили наростити темпи вакцинації.