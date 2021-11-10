Оновлена хартія Україна – США про стратегічне партнерство засвідчить незворотність американської політики щодо підтримки України.

Про це 10 листопада у Вашингтоні повідомив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

За його словами, у погодженому з американською стороною тексті документу є принципово важливі для України тези щодо протидії російській агресії.

Крім того, очільник МЗС наголошує, що хартія десятиліттями визначатиме, за якими напрямами розвиватимуться відносини між Україною і Сполученими Штатами.

– Тобто теоретично можуть змінюватися адміністрації в Білому домі, але хартія продовжуватиме діяти, – наголосив Дмитро Кулеба.

Міністр закордонних справ нагадав, що Україна та США напрацьовують кроки взаємодії в не лише в стратегічному майбутньому, але й у найближчій перспективі. Ідеться, зокрема, про укладену цьогоріч безпекову угода зі США.

10 листопада українська делегація перебуває з робочим візитом у Вашингтоні. Сьогодні, зокрема, має відбутися засідання Комісії стратегічного партнерства Україна – США за участі держсекретаря США Ентоні Блінкена та міністра закордонних справ України Дмитра Кулеби.

Метою заходу є оновлення хартії американсько-української Комісії зі стратегічного партнерства, яку країни уклали ще в 2008 році.

Під час перебування в США українська делегація має намір підписати стратегічні документи та зміцнити контакти.

Зокрема, мають відбутися зустрічі в Пентагоні, Раді національної безпеки США й експертних колах.