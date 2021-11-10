Ситуація на Донбасі, Covid-19 та енергобезпека: Зеленський звернувся до українців

Президент України Володимир Зеленський записав відеозвернення до українців. У ньому він згадав ситуацію з коронавірусом, ситуацію на Донбасі та енергетичну безпеку.

Глава держави закликав українців вакцинуватися від Covid-19, щоб уникнути тяжкого перебігу хвороби. Володимир Зеленський нагадав, що щеплення зменшує ризик смерті від Дельта-штаму коронавірусу в 11 разів.

– Наразі ми готові до всього і забезпечені всім. Працює 536 медзакладів, є 76 тис. ліжок, з них 72 тис. – з киснем. Медична система готова, як ніколи. Але не потрібно перевіряти це на собі, – наголосив президент.

Прокоментував Володимир Зеленський і ситуацію на Донбасі, зокрема інформацію про нарощування російських військ вздовж українських кордонів і збільшення їхньої концентрації.

Він зазначив, що на восьмому році війни така поведінка Росії Україну не дивує і не лякає.

– Обстріли і вибухи, скупчення і переміщення військ відбуваються на фронті восьмий рік поспіль. Психологічний тиск з боку Росії на нас давно не діє. Наші спецслужби і розвідка володіють повною інформацією. Наша армія готова дати відсіч будь-кому, – запевнив глава держави.

Звернення президента Володимира Зеленського

Крім того, Володимир Зеленський згадав у відеозверненні енергетичну кризу у світі. Він зауважив, що ситуація не така трагічна, як часто її описують.

Президент нагадав, що, попри рекордне зростання цін на газ, дефіцит і світову енергетичну кризу, тарифи в Україні не зросли. Ціна на опалення для громадян також залишилась на рівні 2020 року.

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