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Факти / Україна / Політика

США готові діяти, щоб стримувати Росію – Кулеба

Валентина Летяк редактор стрічки
Дмитро Кулеба

Сполучені Штати готові не лише говорити, а й діяти, щоби стримувати Росію та зміцнювати Україну.

Про це заявив глава МЗС Дмитро Кулеба в інтерв’ю ABC News, підбиваючи підсумки візиту до Вашингтона.

– З такою інфраструктурою, розташованою вздовж нашого кордону, Росії не знадобиться багато часу, щоб вдатися до наступальних дій, якщо вона вирішить це зробити. І наша мета – зробити все можливе, щоб завадити Росії, – сказав дипломат, додавши, що частиною цих зусиль є збільшення військової допомоги США Україні.

За його словами, адміністрація Байдена була дуже конкретною у відповідь на російську агресію, зайнявши активну позицію.

– Що ще важливіше з моїх розмов тут, у Вашингтоні, – я бачу, що Сполучені Штати готові не лише говорити, а й діяти, діяти, щоб стримувати Росію та зміцнювати Україну, – підсумував Кулеба.

Напередодні американське агентство Bloomberg з посиланням на власні джерела повідомило, що США попередили європейських союзників про те, що Росія може обмірковувати можливе вторгнення в Україну.

Ці застереження прозвучали на тлі енергетичної кризи, невизначеності щодо збільшення постачання російського газу до Європи і ситуації на кордоні Польщі та Білорусі.

Ще один співрозмовник, наближений до Кремля, сказав, що Росія просто хоче показати, що готова застосувати силу в разі потреби.

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Джерело: ABC News

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