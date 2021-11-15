У неділю, 14 листопада, в Україну прибула чергова партія технічної допомоги від уряду Сполучених Штатів Америки.

Про це повідомило посольство США в Україні на своїй сторінці у соціальній мережі Facebook. За даними установи, до України надійшло близько 80 тонн боєприпасів.

У посольстві зазначили, що це було четверте постачання у рамках додаткової безпекової допомоги у розмірі $60 млн від Америки.

– Це було четверте постачання США у рамках додаткової безпекової допомоги, яку президент Байден направив до України в серпні. Це демонструє відданість США успіху стабільної, демократичної та вільної України, – йдеться у повідомленні відомства.

За даними посольства США в Україні, з 2014 року Америка надала нашій країні допомогу у сфері безпеки на загальну суму понад $2,5 млрд.

Позиція США проти агресії РФ

Сполучені Штати Америки готові допомогати Україні, щоб сприяти розвитку нашої держави та стримувати агресію Російської Федерації. Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба переконаний, що США можуть збільшити військову допомогу Україні.

За словами очільника МЗС, Росії не потрібно багато часу, щоб вдатися до можливих запланованих наступальних дій. Кулеба наголосив, що мета України – зробити все для того, щоб завадити злочинним планам Росії.

Фото: Посольство США в Україні