Кулеба закликав Євросоюз стримати Росію від подальшої агресії

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба закликав Європейський Союз вжити заходів для стримування Росії від подальших агресивних дій щодо нашої країни.

Про це йшлося під час його телефонної розмови із високим представником ЄС із закордонних справ та політики безпеки Жозепом Боррелем.

Переговори пройшли напередодні зустрічі міністрів закордонних справ країн ЄС, яка відбудеться в понеділок, 15 листопада, в Брюсселі.

Темами розмови Кулеби та Борреля стали: безпекова ситуація в окупованому Криму та на Донбасі, а також вздовж кордонів України.

– Міністр (Дмитро Кулеба, – Ред.) наголосив на деструктивному підході Російської Федерації до переговорів у Нормандському форматі і закликав Євросоюз вжити політичних та інших заходів задля стримування Росії від подальших агресивних дій, – поінформували в прес-службі МЗС України.

Боррель, своєю чергою, запевнив у підтримці суверенітету та територіальної цілісності України з боку ЄС.

Як відомо, 15 листопада Дмитро Кулеба відвідає Брюссель для участі в зустрічі голів МЗС країн-членів Євросоюзу (в рамках підготовки до саміту Східного партнерства).

Ключовою темою переговорів стане безпека. Кулеба має намір підняти питання про підтримку нашої держави на тлі ситуації вздовж українського кордону, на Донбасі, в Криму та в придністровському регіоні Молдови.