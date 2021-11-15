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Корнієнко пропонує призначити Шуляк на посаду голови партії Слуга народу

Людмила Богданова редакторка стрічки
олена шуляк

Колишній голова політичної партії Слуга народу, який нещодавно склав повноваження, запропонував кандидатуру йому на заміну.

Олександр Корнієнко рекомендуватиме кандидатуру Олени Шуляк. Екс-очільник партії відзначив, що Шуляк є активним членом команди та досвідченим управлінцем.

– Без перебільшення, Олена – боєць, відданий справі нашого президента, його курсу на побудову сучасної України. Вона – досвідчений управлінець і вже політик, якому вдалося домогтися ухвалення низки важливих реформ та ініціатив, – сказав Корнієнко.

Що відомо про Олену Шуляк

Олені Шуляк 45 років. Після навчання в університеті вона почала кар’єру в бізнесі та перебувала на керівних посадах у низці компаній.

У 2005-2007 роках Олена Шуляк була членом наглядової ради ЗАТ Експрес-Банк. Згодом стала генеральним директором Midland Development Ukraine.

Із 2014 до 2015 року очолювала наглядову раду Української будівельної спільноти. У 2017 році Шуляк стала співзасновником ТОВ Кріейтор.

Політична кар’єра Шуляк розпочалася у 2019 році, коли на парламентських виборах вона була обрана депутатом від Слуги народу.

Наразі Олена Шуляк є заступницею голови депутатської фракції, заступницею голови парламентського Комітету з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування.

Також вона є головою Координаційної ради з проблемних питань у містобудуванні.

Олександр Корнієнко склав повноваження голови партії Слуга народу 8 листопада. Він запевнив, що продовжить працювати у команді, але хоче зосередитися на реформі роботи Верховної Ради та завданнях, які поставив президент Володимир Зеленський.

Джерело: Слуга народу

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