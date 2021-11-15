Перший віце-спікер Верховної Ради Олександр Корнієнко пропонує уже зараз виносити на розгляд нардепів новий закон про політичні партії. Робота над документом відбувалася протягом не одного місяця.

Про це Корнієнко поінформував в одному з інтерв’ю. За його словами, новий законопроект оновлює механізми реєстрації та фінансування партій.

– Треба ухвалювати закон про політичні партії. Його готують другий рік. Треба вже перестати його нескінченно обговорювати та вносити до зали. Законопроект повністю оновлює всю механіку: і реєстрацію, і підтвердження, і фінансування, і внутрішньопартійні процеси, – наголосив Корнієнко.

Нардеп уточнив, що текст законопроекту про політичні партії обговорювався з представниками ОБСЄ, які запропонували досить багато своїх зауважень.

Проект закону, серед іншого, передбачає запровадження реєстрів членів партій.

– У результаті будуть просто неможливими ситуації, які траплялися на виборах, коли людина писала у своїй анкеті, що вона член партії, хоча таким не була. І так робили наші конкуренти у 2019 році. Ця норма дасть змогу запитувати дані з реєстрів не лише суду, а й Центральної виборчої комісії. І якщо хтось збрехав, то відповідатиме, – зазначив Корнієнко.

Окремо в законопроекті прописані норми про зв’язок фракцій у місцевих радах із партією. Як пояснив Корнієнко, зараз це питання в Україні перебуває “сірій зоні”, адже немає законного зв’язку між фракціями і партіями. Наприклад, Слуга народу як партія не може вплинути на текст положення про фракцію у місцевій раді.

На думку Корнієнка, новий законопроект про партії вирішить усі ці питання.

– І тоді ми перейдемо до класичної європейської моделі, коли є партія на місцях, яка налаштовує зворотний зв’язок (зверху – донизу, знизу – доверху) і в парламенті має фракцію, яка реалізує її політичну програму: призначає міністрів, якщо вона в коаліції, створює опозиційний уряд, якщо вона в опозиції, формує список законопроектів і протягом п’яти років бореться за ці закони, – підсумував нардеп.

Варто зазначити, що в Україні вже діє закон Про політичні партії, ухвалений ще в 2001 році. На заміну цьому документу й хочуть ухвалити новий законопроект.

У грудні 2020 року парламентський Комітет з питань правової політики ініціював публічні консультації щодо нової редакції закону про політичні партії. Пропонувалося обговорити питання: щодо ролі й статусу партій; фінансування діяльності політсил; внутрішньопартійної демократії.

А 30 грудня минулого року цей же комітет ВР попросив Бюро ОБСЄ з питань демократичних інститутів та прав людини надати експертний висновок щодо законопроекту. Спільний висновок ОБСЄ / БДІПЛ готувало разом із Венеційською комісією Ради Європи. Вони надали низку рекомендацій до документа.

Джерело: Інтерфакс-Україна, Верховна Рада, Офіс Ради Європи в Україні

Фото: Верховна Рада