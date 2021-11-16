Енергетичною та міграційною кризою в Європі президент Російської Федерації тролить ЄС.

Таку думку в ексклюзивному інтерв’ю на Свободі слова на ICTV озвучив міністр закордонних справ України у 2014-2019 роках Павло Клімкін.

– У планах Путіна – другий великий переділ так званого пострадянського простору, який хоч і не існує, але про перезавантаження якого він мріє. У його голові сидить ідея про місію певної Росії, яка існує в його уявленні, – зазначає Павло Клімкін.

На переконання екс-міністра МЗС, президент як дзюдоїст і людина, яка дуже добре знається на геополітиці, розуміє, що зараз відбувається.

– Насправді він діє стратегічно. Спочатку Путін створив енергетичну кризу, реально висушуючи європейський ринок та перекидаючи обсяги на російські сховища, – говорить Павло Клімкін.

Колишній міністр закордонних справ констатує: видобуток газу в Росії станом на сьогодні – рекордний.

– Сховища заповнені по вінця. До Китаю йде все більше газу. У Європу було майже нуль. Тепер, зауважте, заповнюються тільки німецькі сховища, які належать Газпрому. Жодні інші взагалі не заповнюються, – стверджує Павло Клімкін.

На його переконання, таким чином Путін поставив весь енергетичний ринок “на ручник”.

– Тепер він використовує Лукашенка, до того ж, креативно, як лялькар, створивши для нього коридор можливості. За коридор Лукашенко ніколи не вистрибне. Його руками він створив міграційну кризу. І таким чином він тролить Європейський Союз, – додає він.

Павло Клімкін вважає, що нині руками самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка Володимир Путін повторює міграційну кризу 2015-2016 років, коли Європа отримала 1 255 тис. заявок на притулок.

Той досвід, стверджує екс-міністр, досі залишається травматичним для ЄС.