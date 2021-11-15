Верховна Рада України цього пленарного тижня планує запустити роботу Бюро економічної безпеки (БЕБ) та виділити кошти на підтримку бізнесу під час карантину.

Про це розповів під час засідання погоджувальної ради фракцій перший заступник голови фракції Слуга народу, член Комітету ВР з питань фінансів Андрій Мотовиловець.

За його словами, вже у вівторок, 16 листопада, Верховна Рада може розглянути у другому читанні так званий ресурсний податковий законопроект №5600 (Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів щодо забезпечення збалансованості бюджетних надходжень).

Також на вівторок заплановано розгляд документа, яким запускається робота БЕБ (йдеться про документ №3959-1).

– У вівторок, 16 листопада, Верховна Рада розгляне закони України про критичну інфраструктуру, про адміністративну процедуру, про зміни до судоустрою та статусу суддів, про медіацію, про правотворчу діяльність. У вівторок ми запустимо повноцінно Бюро економічної безпеки, а також розглянемо ресурсний законопроєкт №5600, що змінює ставки податків та зборів, удосконалює адміністрування, а також встановлює справедливе оподаткування для великого бізнесу, – заявив Мотовиловець.

У четвер, 18 листопада, нардепи планують розглянути законопроект № 6297, яким передбачено виділення трьох млрд грн з держбюджету на підтримку бізнесу в період карантину.

Раніше Верховна Рада відтермінувала запуск Бюро економічної безпеки на два місяці – на кінець листопада.

Закон про БЕБ набув чинності 25 березня цього року. Новостворений орган повинен був розпочати роботу ще 25 вересня. Паралельно мала припинити існування Державна фіскальна служба (ДФС). Проте БЕБ не змогло запрацювати вчасно.