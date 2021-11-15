Готовність до запроваджнення в Україні онлайн-голосування на виборах залежить від Центрвиборчкому і парламенту, який повинен створити відповідну нормативну базу.

Міністерство цифрової трансформації зі свого боку готові технічного реалізувати таку ініціативу. Про це повідомив перший заступник очільника Мінцифри Олексій Вискуб.

– Якщо народні депутати розроблять і ухвалять відповідний закон про інтернет-голосування, то можна з упевненістю говорити, що технічно ми готові до його реалізації. Важливим питанням залишається готовність і довіра самих виборців. Але технології виборів активно розвиваються, щоб забезпечити повну прозорість і довіру, – пояснив він.

Водночас голова правління Громадянської мережі Опора Ольга Айвазовська переконана, що це досить ризикована ідея. За її словами, онлайн-голосування не використовують навіть країни розвиненої демокртатії, у яких є фінансові і технічні можливості, а також дуже високий рівень довіри до влади.

У травні цього року міністр цифрової трансформації Михайло Федоров повідомив, що електронні вибори в Україні можна буде проводити тільки після того, як 100% державних послуг оцифрують і вони будуть доступні онлайн у додатку Дія.

Але, за його словами, говорити про електронне голосування вже на наступних всеукраїнських виборах – передчасно.