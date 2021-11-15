Україна укріплює свої кордони з Білоруссю через міграційну кризу – Кулеба

Через міграційну кризу на польсько-білоруському кордоні Україна укріплює кордони з Білоруссю і паралельно координує свої дії з Польщею і Литвою.

Про це повідомив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба під час брифінгу.

– Поки що ми не бачили притоку мігрантів до нашої країни, що ще раз доводить: ця міграційна криза є штучною, вона прямо скерована проти Польщі і Литви, щоб спровокувати вас, вчинити тиск та посіяти розбрат у ваших суспільствах навколо шляхів урегулювання цієї кризи, – заявив він.

Дмитро Кулеба додав, що минулої неділі керівники безпекових та оборонних структур України зустрілися у Луцьку і запросили приєднатися послів з Польщі і Литви, щоб сформувати колективну відповідь на ситуацію в Білорусі.

Очільник МЗС зазначив, що ані Польща, ані Україна не є точкою призначення для мігрантів. Вони розглядають обидві країни як транзитний шлях далі у ЄС.

Але Дмитро Кулеба переконаний, що потрібно бути готовими до будь-яких сценаріїв.

Тим часом ситуація на польсько-білоруському кордоні залишається напруженою. Мігранти проводять морозні ночі в наметах, їм бракує продуктів та води. Дедалі частіше людей знаходять з переохолодженням.

На кордоні з боку Білорусі в наметових містечках нині перебувають щонайменше три тис. мігрантів. Їх звозять білоруські силовики, обіцяючи шлях до Німеччини. Нелегали час від часу штурмують польську межу.