Залишилася нереалізованою мрією: Корнієнко про ідею переїзду органів влади

Колишній очільник політичної партії Слуга народу Олександр Корнієнко заявив, що ідея переїзду органів влади з центру Києва до інших районів залишилася нереалізованою мрією. Але, на його думку, з часом така ідея може реалізуватися.

– Вона (ідея переїзду, – Ред.) залишилася як нереалізована мрія. Я думаю, що з часом рано чи пізно хтось її здійснить, – сказав Корнієнко.

Корнієнко зауважив, що переїзд передбачає низку організаційних питань, зокрема щодо роботи державної охорони. Він наголосив, що на переїзд навіть не наважилася КМДА, хоча таку пропозицію давно висловлював мер столиці Віталій Кличко.

Політик впевнений, що ідея переїзду реалізується, коли суспільство стане сучаснішим і в якийсь момент це станеться само собою.

У 2019 році ідею переїзду Офісу президента озвучував Володимир Зеленський. Тоді розглядався варіант розмістити Офіс президента в Українському домі, що на Хрещатику.

Натомість на Банковій пропонували створити музей. Команда президента розробила концепцію нового офісу, де знайшлося місце навіть для протестів людей.

Однак згодом Андрій Богдан, який тоді очолював ОП, повідомив про скасування переїзду. За його словами, це пов’язано зі складністю проведення ремонтних робіт, налагодження систем зв’язку та секретності.

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Фото: Слуга народу