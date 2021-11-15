Заява Порошенка спричинила істерику Кремля

П’ятий президент України Петро Порошенко закликав ввести пекельні санкції проти злочинних режимів Путіна та Лукашенка, чим викликав істерику Кремля.

Політик наголосив, що міграційна криза, яка сьогодні розгортається на кордонах ЄС, спланована у Москві і не повинна зійти агресору з рук.

– Закликаю міжнародне співтовариство активно діяти, щоб не допустити гуманітарної трагедії та покарати винних. Найменшою міжнародною карою стало б запровадження пекельних санкцій не лише проти режиму Лукашенка, а й проти справжнього “ляльковода” та ворога демократичного світу – Путіна, – підкреслив Порошенко.

Лідер Європейської солідарності висловив свою дружню підтримку Польщі та Литві, які зараз протистоять кремлівській провокації.

Жорсткі заяви Порошенка вже спровокували істерику у головних пропагандистів Кремля. Так, вимозі щодо пекельних санкцій обурилася речниця російського МЗС Марія Захарова у своєму телеграм-каналі.

У відповідь вона написала розгніваний текст, що Росія нібито вимушено прийняла на своїй території “сотні тисяч українців, надавши комусь громадянство, комусь тимчасовий притулок”. Реакцію Захарової підхопили кремлівські видання.

Заголовки про “пекло” від Порошенка широко розійшлися російськими ЗМІ.

Це не перша і не остання атака російських пропагандистів на Порошенка. П’ятий президент не підбирає слів і завжди у публічних виступах називає Росію агресором. За цю прямоту у Кремлі давно вважають Порошенка ворогом номер один.

У 2020 році російський уряд навіть включив українського політика до санкційного списку.

Тоді Порошенко відреагував на цей жест країни-агресора з гумором.

– Російська Федерація запровадила персональні санкції проти Петра Порошенка. Це як державна нагорода. А крім того, проти Олега Синютки, проти Степана Кубіва і багатьох інших патріотів. Це – як знак якості, – зазначив Порошено.

Нагадаємо, що рішучість Порошенка не тільки у заявах. За свого президентства він схвалив санкції проти 294 підприємств та 848 громадян Росії, які причетні до агресії проти України.

Також політик особисто чимало зробив для посилення міжнародного тиску на агресора. За правління Порошенка Європейський Союз і США запровадили та не одноразово посилювали санкції проти РФ.

Завдяки дипломатичним зусиллям п’ятого президента тема російської агресії проти України завжди залишалась питанням міжнародного порядку денного.