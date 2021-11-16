Пленарне засідання Верховної Ради 15 листопада традиційно розпочнеться о 10.00.

У першому читанні народні депутати розглянуть проект постанови №3205-2. Цим документом пропонують скасувати рішення Верховної Ради про ухвалення у другому читанні та в цілому закону про Фонд часткового гарантування кредитів у сільському господарстві.

Якщо парламент проголосує за цей документ, то у такий спосіб він розблокує підписання закону про Фонд фермерських кредитів.

Крім того, на порядку денному розгляд ще двох важливих ініціатив. Серед них законопроект №6297, який передбачає надання допомоги підприємцям малого і середнього бізнесу у період пандемії, а також стимулювання підприємців та найманих працівників до вакцинації проти коронавірусу. На це планують виділити з бюджету 3 млрд грн.

Розглянуть нардепи і законопроект №6298 – про виділення додаткових 2,5 млрд грн на ремонт доріг, Велике будівництво та формування статутного капіталу акціонерного товариства, що здійснює завдання та функції національного авіаперевізника.

У другому читанні Верховна Рада розгляне проект закону №5123-1 про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення щодо встановлення відповідальності за продаж лікарських засобів малолітнім особам.

У першому читанні закон №5123-1 парламент ухвалив у червні цього року.