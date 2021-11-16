Засідання Верховної Ради 16 листопада розпочнеться о 10.00 з реєстрації народних депутатів.

Після цього народні обранці розглядатимуть низку законопроектів у першому та другому читанні.

Онлайн-трансляція засідання Верховної Ради

Відразу два законопроекти порядку денного присвячені фінансовим питанням – виділенню додаткових коштів з державного бюджету на 2021 рік.

Так, законопроект №6297 передбачає виділення 3 млрд грн для надання допомоги підприємцям малого і середнього бізнесу у період пандемії. Ще 2,5 млрд грн можуть виділити на ремонт доріг, ухваливши закон №6298.

Не менш важливим є закон №5123-1, який передбачає встановлення штрафів за продаж та доставку лікарських засобів малолітнім особам (зокрема й через інтернет).

Його планують ухвалити у другому читанні, оскільки у першому відповідну ініціативу підтримали ще у червні цього року.

Тим часом вже наступного пленарного тижня, з 30 листопада по 3 грудня, Верховна Рада України повинна розглянути проект державного бюджету на 2022 рік у другому читанні.

Остаточно головний кошторис країни на наступний рік народні депутати повинні ухвалити до 1 грудня.