Верховна Рада України ухвалила в другому читанні та в цілому законопроект Про медіацію. Він передбачає можливість врегулювання конфліктів та спорів поза судом.

За проект закону №3504 проголосували 302 народні депутати. Ініціатором документа є Кабінет міністрів.

Законопроект закріплює можливість проведення медіації – процедури добровільного позасудового врегулювання конфлікту (спору) шляхом переговорів між сторонами.

Учасником цього процесу виступатиме посередник (медіатор) – незалежна та неупереджена, спеціально підготовлена особа. Медіатором зможе стати будь-яка фізична особа, яка пройшла базову підготовку у сфері медіації як в Україні, так і за кордоном. Підготовка становитиме не менше 90 годин навчання (зокрема 45 годин практики).

Дія законопроекту поширюватиметься на конфлікти (спори):

• які виникають з цивільних, сімейних, трудових, господарських, адміністративних питань;

• у справах про адміністративні правопорушення та в кримінальних провадженнях (для примирення потерпілого з підозрюваним/обвинуваченим).

Фізичні та юридичні особи зможуть ініціювати проведення медіації як ще до звернення до суду, третейського суду, міжнародного комерційного арбітражу, так і під час досудового розслідування, судового провадження.

Медіацію проводитимуть лише за згодою двох сторін та за умови неупередженості медіатора.

Водночас процедура медіації не допускається в конфліктах (спорах), які можуть вплинути на права та інтереси третіх осіб.