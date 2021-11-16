Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Новини Здоров'я Lifestyle Шоу-бізнес Спорт Думки Наживо Спецтеми Відео
Факти / Україна / Політика

Розкрито деталі переговорів Зеленського з головою Міноборони Великої Британії

Дмитро Кудрявцев редактор стрічки
Розкрито деталі переговорів Зеленського з головою Міноборони Великої Британії

У вівторок, 16 листопада, президент України Володимир Зеленський зустрівся із головою Міноборони Великої Британії Беном Воллесом.

Глава держави висловив співрозмовнику подяку за те, що його країна підтримує незалежність та територіальну цілісність країни.

Під час розмови Зеленський привітав підписання двома країнами угоди щодо підтримки розвитку Військово-морського флоту України.

– Великая Британія – наш ключовий партнер у питанні розвитку флоту. Очікую, що майбутні проекти у сфері безпеки будуть ефективно реалізовані, – сказав Зеленський.

За його словами, Україна продовжує стикатися із серйозними викликами у Чорному та Азовському морях.

Також вони обговорили заходи щодо відновлення безпечного режиму судноплавства та важливості поглиблення співпраці між двома країнами у сфері безпеки та оборони.

Читайте
Британія готова відправити в Україну до 600 військових через загрозу вторгнення РФ – ЗМІ

Більше того, Зеленський згадав про необхідність реалізації членства України в НАТО та важливість протистояння запуску російського проекту Північний потік-2.

Джерело: Офіс президента

Фото: Офіс президента

Теги: , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Факти ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Завантаження...

Вгору Вгору
Знайшли помилку в тексті?
Помилка