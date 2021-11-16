Розкрито деталі переговорів Зеленського з головою Міноборони Великої Британії

У вівторок, 16 листопада, президент України Володимир Зеленський зустрівся із головою Міноборони Великої Британії Беном Воллесом.

Глава держави висловив співрозмовнику подяку за те, що його країна підтримує незалежність та територіальну цілісність країни.

Під час розмови Зеленський привітав підписання двома країнами угоди щодо підтримки розвитку Військово-морського флоту України.

– Великая Британія – наш ключовий партнер у питанні розвитку флоту. Очікую, що майбутні проекти у сфері безпеки будуть ефективно реалізовані, – сказав Зеленський.

За його словами, Україна продовжує стикатися із серйозними викликами у Чорному та Азовському морях.

Також вони обговорили заходи щодо відновлення безпечного режиму судноплавства та важливості поглиблення співпраці між двома країнами у сфері безпеки та оборони.

Більше того, Зеленський згадав про необхідність реалізації членства України в НАТО та важливість протистояння запуску російського проекту Північний потік-2.