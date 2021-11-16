Зеленський ініціював позачергове засідання Ради – що розглядатимуть

У четвер, 18 листопада, Верховна Рада України проведе позачергове пленарне засідання. Про це повідомила речниця політичної партії Слуга народу Юлія Палійчук.

Позачергове пленарне засідання Ради ініціював президент Володимир Зеленський. Під час нього планують розглянути низку законопроектів, що стосуються економічних і фінансових питань.

18 листопада на позачерговому засіданні депутати розглянуть такі закони:

№5315 – про страхування;

№5125 – про кредитні спілки, який продовжує реформу небанківського фінансового сектора;

№5542-1 – щодо забезпечення стабільності системи гарантування вкладів фізичних осіб. Документ пропонує поетапне збільшення суми гарантування до 600 тис. грн із 1 січня 2023 року;

№5065 – про фінансові послуги та фінансові компанії, який стане основою правового регулювання всього ринку фінпослуг;

№5688 та 5689 – встановлюють податкові та митні стимули для учасників індустріальних парків.

Нещодавно спікер Верховної Ради Руслан Стефанчук розповів, коли депутати можуть ухвалити законопроект про державний бюджет на 2022 рік.

За його словами, закон розглянуть уже на наступному пленарному тижні, тобто у період з 30 листопада до 3 грудня.

21 вересня проект держбюджету було представлено у Раді, а 20 жовтня депутати проголосували за закон у першому читанні. Що передбачає закон про держбюджет-2022, дивіться у матеріалі.

Джерело: Юлія Палійчук