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Фігурантам справи Майдану загрожує довічне ув’язнення, але їх не видасть РФ – Венедіктова

Анастасія Гевко редакторка стрічки
Ірина Венедіктова

Генеральний прокурор Ірина Венедіктова стверджує, що екс-президентові Віктору Януковичу та ще дев’яти фігурантам так званої справи Майдану в Україні загрожує довічне ув’язнення.

Але всі вони ховаються у сусідній Росії, і вона їх не видасть, наголосила Венедіктова під час брифінгу 17 листопада.

– Де ці люди зараз? Всі вони в бігах. У гостях у нашого північного сусіда. Вони там невипадково. І зовсім невипадково РФ їх ​​оберігає, – сказала Генпрокурор.

При цьому вона додала, що вирок суду має бути виконаний у будь-якому разі, і генпрокуратура працюватиме над цим.

Напередодні стало відомо, що ГБР завершило досудове розслідування стосовно Віктора Януковича та дев’яти високопосадовців у справі про розстріл мітингувальників під час Євромайдану.

Підозрюваним інкримінують незаконне перешкоджання проведенню зборів, мітингів, походів та демонстрацій, перевищення повноважень, організацію умисних вбивств та замахів, а також організацію терористичного акту.

5 листопада Віктору Януковичу повідомили про нову підозру – як керівника організованої злочинної групи. До її складу входили колишні чиновники МВС, СБУ та ЗСУ.

Джерело: РБК-Україна

Фото: УНІАН

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