Кулеба відповів на заяву Джонсона про вибір між газом РФ та підтримкою України

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба подякував прем’єр-міністрові Великобританії Борису Джонсону за заяву про те, що Заходу потрібно обрати між залежністю від газу РФ та підтримкою українського суверенітету.

– Ми бачимо, як мобілізується світ. Це дає чіткий сигнал Москві. Повідомлення стримування, – зазначив Кулеба.

FM @DmytroKuleba to @BBCr4today:“I commend @BorisJohnson‘s recent comment on the need of partners to choose between Russian gas & Ukraine’s sovereignty & territorial integrity. We see how the world is being mobilized. This sends a clear message to Moscow. A message of deterrence” pic.twitter.com/hVuKOPaQOF — MFA of Ukraine ???????? (@MFA_Ukraine) November 17, 2021

Раніше Борис Джонсон у своєму повідомленні європейським країнам, що залежать від газу з Росії, припустив, що президент цієї країни Володимир Путін може піти на обмеження постачання блакитного палива трубопроводами Східної Європи.

Він уточнив, що Путін зробить так, якщо Захід заявить про свій намір захищати Україну у разі ескалації.

До цього посол Польщі в Україні Бартош Ціхоцький повідомив, що наразі здійснюється гібридна операція РФ, у якій мігранти є одночасно і зброєю, і жертвою.