Кулеба відповів на заяву Джонсона про вибір між газом РФ та підтримкою України

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба подякував прем’єр-міністрові Великобританії Борису Джонсону за заяву про те, що Заходу потрібно обрати між залежністю від газу РФ та підтримкою українського суверенітету.

FM @DmytroKuleba to @BBCr4today:“I commend @BorisJohnson‘s recent comment on the need of partners to choose between Russian gas & Ukraine’s sovereignty & territorial integrity. We see how the world is being mobilized. This sends a clear message to Moscow. A message of deterrence” pic.twitter.com/hVuKOPaQOF

— MFA of Ukraine ???????? (@MFA_Ukraine) November 17, 2021