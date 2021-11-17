У середу, 17 листопада, о 10.00 народні депутати зберуться на чергове пленарне засідання Верховної Ради. За онлайн-трансляцією можна спостерігати на сайті Факти ICTV.

Сьогодні нардепи мають розглянути у другому читанні оподаткування міжнародних поштових та експрес-відправлень, що передбачено змінами до Податкового та Митного кодексів.

На порядку денному також друге читання змін до Сімейного кодексу, які стосуються збільшення мінімального розміру аліментів, що стягуються на дитину з інших членів сім’ї та родичів.

Рада має вирішити питання призначення позачергових місцевих виборів у деяких районах Донецької та Одеської областей, а також перейменувати кілька населених пунктів.

Серед інших питань – вихід України із деяких договорів Співдружності незалежних держав та ратифікація кількох нових міжнародних документів.

Після обідньої перерви народні обранці працюватимуть у комітетах, фракціях і групах.