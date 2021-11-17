Статут ООН необхідно реформувати – представник України Кислиця

Постійний представник України при ООН Сергій Кислиця заявив, що статут Організації Об’єднаних Націй необхідно реформувати, оскільки поправки до нього не вносилися з 1973 року, і він уже не відображає світ ні де-факто, ні де-юре.

Про це постпред сказав із трибуни Генасамблеї 16 листопада.

Кислиця нагадав, що з 1945 року, коли було підписано статут, він змінювався п’ять разів, реагуючи таким чином зміни у світі.

– Але процес внесення поправок зупинився 48 років тому, незважаючи на те, що світ XXI століття не можна порівняти зі світом 1973 року. Карта світу кардинально змінилася, і такі штучні створення, як Радянський Союз, пішли у минуле. Вони зникли з карти світу, але все ще перебувають у Статуті ООН, – нагадав дипломат.

Сергій Кислиця зазначив, що Секретаріату ООН доводиться використовувати у своїх матеріалах формулювання, які відсутні у тексті статуту.

Він вважає, що це відбувається тому, що країни-члени не домовилися про зміни, а тому настав час реформації.

Зокрема, слід передбачити обмеження права вето для постійного члена щодо тих конфліктів, у яких він є однією зі сторін.

– Цілком недоречно, що постійний член Ради безпеки має привілей користуватися правом вето при розгляді ситуацій, в які він безпосередньо залучений як сторона конфлікту, – наголосив Кислиця.

Також український постпред запропонував посилити представництво групи Східної Європи, оскільки вона одна з найменших у Радбезі – 23 держави представлені лише однією.

Нагадаємо, у Раду Безпеки ООН входить 15 країн. Це п’ять постійних членів та десять – непостійних, їх обирає Генасамблея терміном на два роки.

Постійні члени – США, Велика Британія, Франція, Китай та Росія – мають право ветувати будь-яке рішення Ради безпеки.

Цим часто користується Росія, коли розглядають питання, пов’язані з її агресією проти України.

Фото: Постійне представництво України при ООН