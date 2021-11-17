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Факти / Україна / Політика

Статут ООН необхідно реформувати – представник України Кислиця

Анастасія Гевко редакторка стрічки
Кислиця на Радбезі ООН звернувся до РФ віршем Євтушенка

Постійний представник України при ООН Сергій Кислиця заявив, що статут Організації Об’єднаних Націй необхідно реформувати, оскільки поправки до нього не вносилися з 1973 року, і він уже не відображає світ ні де-факто, ні де-юре.

Про це постпред сказав із трибуни Генасамблеї 16 листопада.

Кислиця нагадав, що з 1945 року, коли було підписано статут, він змінювався п’ять разів, реагуючи таким чином зміни у світі.

– Але процес внесення поправок зупинився 48 років тому, незважаючи на те, що світ XXI століття не можна порівняти зі світом 1973 року. Карта світу кардинально змінилася, і такі штучні створення, як Радянський Союз, пішли у минуле. Вони зникли з карти світу, але все ще перебувають у Статуті ООН, – нагадав дипломат.

Сергій Кислиця зазначив, що Секретаріату ООН доводиться використовувати у своїх матеріалах формулювання, які відсутні у тексті статуту.

Він вважає, що це відбувається тому, що країни-члени не домовилися про зміни, а тому настав час реформації.

Зокрема, слід передбачити обмеження права вето для постійного члена щодо тих конфліктів, у яких він є однією зі сторін.

– Цілком недоречно, що постійний член Ради безпеки має привілей користуватися правом вето при розгляді ситуацій, в які він безпосередньо залучений як сторона конфлікту, – наголосив Кислиця.

Також український постпред запропонував посилити представництво групи Східної Європи, оскільки вона одна з найменших у Радбезі – 23 держави представлені лише однією.

Нагадаємо, у Раду Безпеки ООН входить 15 країн. Це п’ять постійних членів та десять – непостійних, їх обирає Генасамблея терміном на два роки.

Постійні члени – США, Велика Британія, Франція, Китай та Росія – мають право ветувати будь-яке рішення Ради безпеки.

Цим часто користується Росія, коли розглядають питання, пов’язані з її агресією проти України.

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Фото: Постійне представництво України при ООН

Джерело: Укрінформ

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