Зеленський запропонував Туреччині закуповувати літаки Ан-178 в України

Президент Володимир Зеленський під час телефонної розмови з турецьким головою Реджепом Ердоганом повідомив, що Україна розпочала серійне виробництво транспортних літаків Ан-178, і запропонував Туреччині приєднатися до кола замовників.

Про це йдеться у повідомленні, опублікованому на сайті Офісу президента.

Зеленський та Ердоган домовилися про завершення підготовки Угоди про зону вільної торгівлі між країнами найближчим часом.

Також лідери запланували провести десяте ювілейне засідання Стратегічної ради високого рівня в лютому 2022 року в Києві.

У межах підготовки до Стратегічної ради у грудні цього року відбудеться друге засідання Квадриги на рівні міністрів закордонних справ та оборони.

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Фото: Офіс президента