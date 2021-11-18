Матеріали Bellingcat про вагнерівців вивчатимуть у межах розслідування – Венедіктова

Матеріали Bellingcat про спецоперацію України із затримання бойовиків ПВК Вагнера вивчатимуть українські слідчі органи у межах розслідування.

Про це повідомила генеральний прокурор Ірина Венедіктова.

– Розслідування є, воно триває. Кого ще планує допитати слідство може точно сказати Державне бюро розслідувань. Всі матеріали, які оприлюднюють журналісти, ми завжди ретельно вивчаємо, завжди долучаємо до справи. Тому матеріали цього розслідування вивчатимуться і долучатимуться, – пояснила вона.

Нове розслідування Bellingcat

17 листопада журналісти-розслідувачі проекту Bellingcat та інтернет-видання The Insider оприлюднили розслідування про спецоперацію України із затримання бойовиків ПВК Вагнера.

Розслідувачі протягом року займалися тим, що намагалися встановити обставини унікальної спецоперації українських спецслужб, під час якої планувалося затримати понад 30 бойовиків російської Приватної військової компанії (ПВК) Вагнера, причетних до військових злочинів на Сході України.

Ця спецоперація не мала аналогів за своїм масштабом та складністю. Вона мала завершитися примусовим приземленням літака із вагнерівцями в Україні та їхнім затриманням.

У першій частині розслідування йдеться про те, як українські розвідники вербували бойовиків ПВК Вагнера та отримали від них прямі докази їхньої участі у військових злочинах.

Друга частина розслідування присвячена тому, як спецоперацію перенесли, після чого вагнерівців затримали сили КДБ Білорусі і передали їх Росії, а не Украні.

Деталі розслідування Bellingcat про вагнерівців – читайте у нашому матеріалі.