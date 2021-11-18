Україна разом із своїми західними партнерами працює над планом зі стримування агресії Росії. Це комплексний план, який складається із трьох рівнів.

Про це розповів у коментарі журналістам міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба. За його словами, наша країна та її міжнародні партнери однаково інтерпретують загрози з боку РФ.

Кулеба додав, що під час нещодавніх візитів до Вашингтона та Брюсселя розмовляв із партнерами про конкретні дії зі стримування Росії.

– Росія активно демонструє, що розглядає всі можливі сценарії, включно з військовим. Тому йдеться не про “побоювання”, а про цілком реалістичну оцінку загроз. Саме тому у Вашингтоні та Брюсселі я говорив із партнерами вже зовсім не про те, чи є загроза, чи її немає. Ми говорили про конкретні дії та конкретний пакет стримування РФ від військових авантюр і подальших агресивних дій, – зазначив міністр.

Він уточнив, що комплексний трирівневий план стримування агресії РФ складається із дипломатичного, економічного та військово-оборонного рівнів.

У рамках першого рівня (дипломатичного) країни-партнери мають оприлюднювати сильні та вчасні заяви на підтримку нашої держави (як публічні, так і непублічні).

Другий рівень плану – економічний – полягає в запровадженні проти Росії болісних санкцій, зокрема і проти російського газопроводу Північний потік-2.

– Другий рівень – економічний. Йдеться про нові і болісні економічні обмеження, які можуть бути запроваджені в разі нових агресивних дій Росії. Він повинен мати в собі удари в найболючіші місця, включно з проектом Північний потік-2, – розповів Кулеба.

Третій рівень (військово-оборонний) полягає в зміцненні обороноздатності України завдяки допомозі міжнародних партнерів. Йдеться про надання озброєння, поглиблення співпраці в сфері розвідки, підвищення військової присутності в Чорному морі та в повітрі.

Як наголосив Кулеба, в рамках цього пакету стримування російської агресії кожна країна може надавати певний вид підтримки Україні: хтось передає зброю, інші роблять важливі заяви чи готують санкції.

– Цей трирівневий пакет стримування наповнюється різними партнерами залежно від їхньої готовності та рішучості. Хтось готовий надавати зброю, хтось готовий розробляти економічні заходи, а хтось готовий робити сильні заяви. Всі ці елементи ми цінуємо, і підтримка кожного партнера для нас важлива, – пояснив Кулеба.

За словами очільника МЗС, Україна намагається консолідувати такий рівень міжнародної підтримки, щоб у Кремля загалом не виникало бажання вдаватися до якихось агресивних дій.

Нещодавно в американських ЗМІ з’явилася інформація про те, що Росія нарощує війська біля українського кордону.

У Міноборони України таку інформацію спростовували. В Офісі президента України також зазначали, що не мають підтвердження інформації про суттєве нарощування військ РФ поблизу українських кордонів.

Тим часом Німеччина та Франція попередили РФ про наслідки агресії проти України. А очільник Пентагону Ллойд Остін запевнив, що США стежать за діями Росії біля українських кордонів.