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Факти / Україна / Політика

Як Україна і Захід стримуватимуть російську агресію: Кулеба розповів про трирівневий план

Юлія Соколова редакторка стрічки
Дмитро Кулеба

Україна разом із своїми західними партнерами працює над планом зі стримування агресії Росії. Це комплексний план, який складається із трьох рівнів.

Про це розповів у коментарі журналістам міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба. За його словами, наша країна та її міжнародні партнери однаково інтерпретують загрози з боку РФ.

Кулеба додав, що під час нещодавніх візитів до Вашингтона та Брюсселя розмовляв із партнерами про конкретні дії зі стримування Росії.

– Росія активно демонструє, що розглядає всі можливі сценарії, включно з військовим. Тому йдеться не про “побоювання”, а про цілком реалістичну оцінку загроз. Саме тому у Вашингтоні та Брюсселі я говорив із партнерами вже зовсім не про те, чи є загроза, чи її немає. Ми говорили про конкретні дії та конкретний пакет стримування РФ від військових авантюр і подальших агресивних дій, – зазначив міністр.

Він уточнив, що комплексний трирівневий план стримування агресії РФ складається із дипломатичного, економічного та військово-оборонного рівнів.

У рамках першого рівня (дипломатичного) країни-партнери мають оприлюднювати сильні та вчасні заяви на підтримку нашої держави (як публічні, так і непублічні).

Другий рівень плану – економічний – полягає в запровадженні проти Росії болісних санкцій, зокрема і проти російського газопроводу Північний потік-2.

– Другий рівень – економічний. Йдеться про нові і болісні економічні обмеження, які можуть бути запроваджені в разі нових агресивних дій Росії. Він повинен мати в собі удари в найболючіші місця, включно з проектом Північний потік-2, – розповів Кулеба.

Третій рівень (військово-оборонний) полягає в зміцненні обороноздатності України завдяки допомозі міжнародних партнерів. Йдеться про надання озброєння, поглиблення співпраці в сфері розвідки, підвищення військової присутності в Чорному морі та в повітрі.

Як наголосив Кулеба, в рамках цього пакету стримування російської агресії кожна країна може надавати певний вид підтримки Україні: хтось передає зброю, інші роблять важливі заяви чи готують санкції.

– Цей трирівневий пакет стримування наповнюється різними партнерами залежно від їхньої готовності та рішучості. Хтось готовий надавати зброю, хтось готовий розробляти економічні заходи, а хтось готовий робити сильні заяви. Всі ці елементи ми цінуємо, і підтримка кожного партнера для нас важлива, – пояснив Кулеба.

За словами очільника МЗС, Україна намагається консолідувати такий рівень міжнародної підтримки, щоб у Кремля загалом не виникало бажання вдаватися до якихось агресивних дій.

Нещодавно в американських ЗМІ з’явилася інформація про те, що Росія нарощує війська біля українського кордону.

У Міноборони України таку інформацію спростовували. В Офісі президента України також зазначали, що не мають підтвердження інформації про суттєве нарощування військ РФ поблизу українських кордонів.

Тим часом Німеччина та Франція попередили РФ про наслідки агресії проти України. А очільник Пентагону Ллойд Остін запевнив, що США стежать за діями Росії біля українських кордонів.

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Джерело: РБК-Україна

Фото: Урядовий портал

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