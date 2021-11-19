Правоохоронці перевіряють, як відбувся витік документів та інформації щодо діяльності спеціальних служб України. Йдеться про організацію затримання бойовиків ПВК Вагнера.

За даними Державного бюро розслідувань, в інтернеті з’явилися документи про відомості щодо планування спецоперації Міністерства оборони та Служби безпеки, спрямованої на затримання вагнерівців.

Слідчі перевірять справжність цих документів та встановлять військовослужбовців, які мали доступ до відомостей та можуть бути причетними до витоку інформації.

Прокуратура відкрила кримінальне провадження за статтею 328 (Розголошення відомостей, що становлять державну таємницю, особою, якій ці відомості були довірені або стали відомі у зв’язку з виконанням службових обов’язків, за відсутності ознак державної зради або шпигунства) КК України.

Найбільше покарання за частиною 1 статті 328 передбачає тюремне ув’язнення терміном до п’яти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років або без такого.

Затримання вагнерівців

17 листопада проект Bellingcat та інтернет-видання The Insider оприлюднили результати розслідування про спецоперацію України із затримання бойовиків ПВК Вагнера.

Розслідувачі близько року намагалися встановити обставини спецоперації спецслужб, під час якої в Україні планували затримати понад 30 російських бойовиків, причетних до військових злочинів на Донбасі.

Згідно з планом, операція мала завершитися примусовим приземленням літака із вагнерівцями в Україні та їхнім затриманням. Однак її перенесли, а потім бойовиків затримали у Білорусі.