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Посилені патрулі цілодобово відстежують ситуацію на кордоні з Білоруссю – Клименко

Вікторія Гірко редакторка стрічки, кореспондентка
Посилені патрулі цілодобово відстежують ситуацію на кордоні з Білоруссю – Клименко

У Житомирській області працюють посилені спільні патрулі поліцейських та прикордонників, щоб цілодобово відстежувати ситуацію.

Про це повідомив глава Нацполіції Ігор Клименко, зазначивши, що саме у цьому регіоні в України є понад 250 км державного кордону з Республікою Білорусь.

Він додав, що допомогти правоохоронцям можуть і місцеві мешканці. Якщо в населених пунктах з’являються незнайомці, краще відразу повідомити про це в поліцію.

Глава Нацполіції сподівається, що серед місцевих жителів не буде тих, хто захоче організувати нелегальні переходи через кордон. Він нагадав про кримінальну відповідальність і запевнив, що поліція чітко відслідковує такі дії.

Зі свого боку міністр внутрішніх справ Денис Монастирський повідомив, що ситуація на кордоні України з Білоруссю контрольована та стабільна.

Він нагадав, що до охорони кордону залучили авіацію МВС, серед якої 15 вертольотів, два літаки і 44 безпілотних літальних апарати. Крім того, задіяли оперативні резерви Нацгвардії та Нацполіції.

За його словами, у разі агресивних дій порушників українського кордону прикордонники будуть використовувати спеціальні засоби та зброю.

Фото: Ігор Клименко

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