Ситуація на кордоні України з Республікою Білорусь, протяжність якого становить 1084 км, станом на сьогодні контрольована та стабільна.

У цьому запевнив міністр внутрішніх справ Денис Монастирський під час виступу у Верховній Раді.

– Наше ключове завдання – стримати і зупинити можливий масовий потік нелегальних мігрантів, не дати їм потрапити на територію України. Ми вже прорахували можливі напрямки прориву кордону мігрантами, відпрацювали найбільш вірогідні сценарії їхніх дій і спланували застосування наших сил і засобів, – повідомив він.

Денис Монастирський додав, що наразі є 10 потенційно вразливих ділянок на кордоні з Білоруссю, загальна протяжність яких становить близько 270 км.

Він нагадав, що для охорони кордону залучили авіацію МВС, серед якої 15 вертольотів, 2 літаки і 44 безпілотних літальних апарати. Крім того, задіяли оперативні резерви Нацгвардії та Нацполіції.

– До охорони ми задіюватимемо тактику ешелонного прикриття державного кордону. Перший склад ешелону буде без зброї, лише із захисними засобами. У разі агресивних дій порушників кордону для особового складу другого ешелону передбачене використання необхідних спеціальних засобів та зброї, – пояснив Монастирський.

Тим часом у Рівненській області посилюють безпеку на державному кордоні на тлі міграційної кризи. Ця область – одна з п’яти, що межують із Білоруссю.

У пунктах пропуску та на зеленій ділянці кордону збільшили кількість прикордонників. Їх підсилили співробітники Національної поліції та Нацгвардії. Крім того, збільшили кількість тепловізорів, безпілотників та інших засобів стеження.