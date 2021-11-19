Україні потрібно зберегти Мінські угоди та Нормандський формат задля врегулювання ситуації на Донбасі.

Про це міністр оборони України Олексій Резніков повідомив під час спілкування з журналістами в українському посольстві у Вашингтоні.

За його словами, нині в України є лише одна політико-дипломатична угода – так звані Мінські угоди.

Нормандський формат, каже міністр оборони, є певною логістичною платформою.

– Тому нам потрібно зберегти цей канал для лідерів і чекати, коли з’явиться вікно можливостей, – сказав Олексій Резніков.

Саме через це Україна нині залишається при Мінських угодах.