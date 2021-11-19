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Україні потрібно зберегти Мінські угоди та Нормандський формат – Резніков

Тетяна Забожко редакторка стрічки
Олексій Резніков

Україні потрібно зберегти Мінські угоди та Нормандський формат задля врегулювання ситуації на Донбасі.

Про це міністр оборони України Олексій Резніков повідомив під час спілкування з журналістами в українському посольстві у Вашингтоні.

За його словами, нині в України є лише одна політико-дипломатична угода – так звані Мінські угоди.

Нормандський формат, каже міністр оборони, є певною логістичною платформою.

– Тому нам потрібно зберегти цей канал для лідерів і чекати, коли з’явиться вікно можливостей, – сказав Олексій Резніков.

Саме через це Україна нині залишається при Мінських угодах.

Фото: УНІАН

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