Західні партнери підтримують територіальну цілісність і суверенітет України – Резніков

Колеги міністра оборони Олексія Резнікова з Великої Британії і США запевнили його у безумовій підтримці суверенітету і територіальної цілісності України.

Про це він повідомив в ефірі програми Свобода слова на ICTV.

– Ми говорили про те, що висловлювати стурбованість і занепокоєння немає часу. Мене запевнили у безумовій підтримці суверенітету і територіальної цілісності України. Також мене запевнили, що відбуваються дуже серйозні консультації між іншими партнерами країн Північноатлантичного альянсу і Європейського Союзу про готовність вдаватися до рішучих кроків на випередження, – зазначив він.

Олексій Резніков додав, що це стосуватиметься політичних та економічних кроків, зокрема певної допомоги Україні. За його словами, наші американські партнери посилають чіткі сигнали, що російська агресія і пряме втручання на територію України дорого обійдеться Кремлю.

Днями начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов в інтервʼю американському виданню Military Times повідомив, що Росія сконцентрувала біля кордонів України понад 92 тис. військ.

За його словами, вона може здійснити атаку на нашу країну наприкінці січня – на початку лютого 2022 року.

Зі свого боку державний секретар США Ентоні Блінкен заявив, що Штати занепокоєні незвичною військовою активністю Росії біля державного кордону України. У зв’язку із цим Вашингтон уже провів консультації з європейськими партнерами.

Водночас генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг запевнив, що Альянс також уважно стежить за всім, що відбувається. За його словами, у НАТО готові реагувати у разі зміни ситуації на українсько-російському кордоні.