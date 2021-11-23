Міністр оборони України Олександр Резніков провів перемовини із колегами з Великої Британії та США щодо підтримки повітряного та водного простору України від можливої загрози.

Про це очільник відомства повідомив під час ефіру Свободи слова на ICTV.

– Небо і вода – це два напрямки, які критично потребують розвитку задля захисту, – констатував Олексій Резніков.

Так, у цьому напрямку із британською стороною на позаминулому тижні вже підписано Рамкову угоду.

– Нині вже передбачено її наповнення чотирма контрактами (на підтримку ракетної програми, військово-морських баз та бази кораблів). Це відкрита інформація, тому нічого секретного не кажу, – уточнив Олексій Резніков.

Що ж до повітряної оборони, то іноземні партнери пообіцяли допомогти з експертною оцінкою потреб України.

– Після цього ми зможемо розвивати повітряну оборону і власними силами, і завдяки партнерам, – наголосив міністр оборони.

Саме ці два напрямки, каже Олексій Резніков, є критичними пріоритетами України.