Семеро з 22: кількість підсанкційних чиновників часів Януковича зменшилася

Під санкціями Європейського Союзу перебувають семеро людей з оточення колишнього президента України Віктора Януковича.

Хоча у 2014 році під обмеження потрапили 22 екс-посадовці. Про це повідомила генпрокурор України Ірина Венедіктова.

Вона пояснила, що не всі розпочаті у 2014 році провадження були перспективними і зняття обмежувальних заходів цілком закономірне.

– Наразі щодо колишніх посадовців українськими правоохоронними органами здійснюється досудове розслідування у 20 кримінальних провадженнях, 8 з яких розслідуються ДБР, 7 – НАБУ, 3 – Нацполіцією, 2 – СБУ. Багато із них зупинені через розшук підозрюваних, у інших збір доказів триває, є справи на фінальній стадії слідства, а також на стадії ознайомлення сторін із матеріалами розслідування, від швидкості якого залежить час передачі їх до суду. Надважливі для збереження санкцій саме вироки, – додала генпрокурор.

За словами Ірини Венедіктової, у кримінальних провадженнях щодо екс-посадовців, зокрема і тих, санкції проти яких ЄС скасував, накладено арешт на значну кількість активів в Україні, Швейцарській Конфедерації, Князівстві Ліхтенштейн та Латвійській Республіці.

Серед них понад $119 млн, більше 74 млн швейцарських франків та 172 млн грн грошових коштів, корпоративні права на 776 млн грн, 36 об’єктів нерухомості, історико-культурні цінності.

Генпрокурор переконана, що ключові особи, причетні до незаконного привласнення державних коштів України та порушення прав людини, мають залишатися під санкціями. Їх потрібно приятгнути до кримінальної відповідальності, а заподіяні ними збитки відшкодувати.

Тому українські правоохоронці підтримують зв’язок із Європейською службою зовнішньої діяльності для збереження санкцій.