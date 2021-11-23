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Факти / Україна / Політика

Україна має двопартійну підтримку Сполучених Штатів – Атлантична рада США

Тетяна Забожко редакторка стрічки
старший науковий співробітник Атлантичної ради США Адріан Каратницький

Україну підтримують аналітичні інститути, а також Сенат та Конгрес США.

Про це в ефірі Свободи слова на ICTV повідомив старший науковий співробітник Атлантичної ради США Адріан Каратницький.

– Є сталева сильна підтримка України. І вона дуже багатогранна завдяки підтримці аналітичних інститутів,  Сенату і Конгресу США, – вважає Адріан Каратницький.

Сприяє цьому, певен науковий співробітник Атлантичної ради США, робота окремих дипломатів.

Позитивно на ставленні до України позначився і нещодавній візит міністра закордонних справ Дмитра Кулеби та міністра оборони Олексія Резнікова.

– Усе це разом працює на користь українських інтересів. Не кажу, що все ідеально, але Україна може розраховувати на підтримку, навіть коли ми бачимо певні недопрацювання адміністрації Байдена, – наголошує Адріан Каратницький.

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