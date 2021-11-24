Підозра Труханову: мер вніс заставу у розмірі 30 млн грн

Мер Одеси Геннадій Труханов вніс заставу у справі САП та НБУ про створення та функціонування злочинної організації у місті.

Суму у розмірі 30 млн грн міський голова Одеси перерахував увечері 23 листопада. Про це повідомили у прес-службі Вищого антикорупційного суду (ВАКС).

17 листопада апеляційний суд розглянув скаргу Труханова щодо запобіжного заходу у вигляді застави та залишив суму такою, як встановив ВАКС.

Тоді захист мера повідомляв, що у нього немає грошей для внесення застави, а підозра САП і НБУ є недоведеною.

Нагадаємо, мера Одеси Геннадія Труханова та ще 16 осіб підозрюють у створенні злочинної організації та завданні збитків місту у розмірі 689 млн грн.

За даними слідства, впродовж 2016-2019 років зловмисники заволоділи бюджетними коштами та земельними ділянками в Одесі. У приватну власність перейшло 15,9 га землі.

6 жовтня генеральний прокурор України Ірина Венедіктова підписала підозру Геннадію Труханову та ще чотирьом чиновникам.

11 жовтня ВАКС обрав запобіжний захід підозрюваному у вигляді особистого зобов’язання та застави у розмірі 30 млн грн.

Детективи НАБУ та прокурори САП просили заарештувати мера і визначити альтернативою заставу у розмірі 120 млн грн.

Джерело: Суспільне