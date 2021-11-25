Президент Європейської ради Шарль Мішель розповів українському голові Володимиру Зеленському про результати своїх переговорів із президентом РФ Володимиром Путіним.
Про це повідомляє прес-служба Офісу президента України (ОП).
– Одним із цих результатів є переконання, що деескалація ситуації могла б допомогти контактам між українською та російською сторонами за участю ЄС, – йдеться у повідомленні.
Також Зеленський та Мішель обговорили концентрацію російських військ на кордоні України.
Президент розповів, які зусилля докладає Україна для мирного врегулювання конфлікту з Росією.
Лідери України та Євросоюзу домовилися й надалі координувати свої позиції щодо ситуації з РФ.
Нагадаємо, начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов повідомив, що РФ сконцентрувала біля кордонів України понад 92 тисячі військових.
Він стверджує, що Росія може атакувати Україну наприкінці січня – на початку лютого 2022 року.
Глава МЗС України Дмитро Кулеба повідомив, що у разі повномасштабного вторгнення Росії Україна захищатиметься всіма наявними в неї коштами.