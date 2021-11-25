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Факти / Україна / Політика

Шарль Мішель розповів Зеленському про підсумки своїх переговорів із Путіним

Анастасія Гевко редакторка стрічки
шарль мішель

Президент Європейської ради Шарль Мішель розповів українському голові Володимиру Зеленському про результати своїх переговорів із президентом РФ Володимиром Путіним.

Про це повідомляє прес-служба Офісу президента України (ОП).

– Одним із цих результатів є переконання, що деескалація ситуації могла б допомогти контактам між українською та російською сторонами за участю ЄС, – йдеться у повідомленні.

Також Зеленський та Мішель обговорили концентрацію російських військ на кордоні України.

Президент розповів, які зусилля докладає Україна для мирного врегулювання конфлікту з Росією.

Лідери України та Євросоюзу домовилися й надалі координувати свої позиції щодо ситуації з РФ.

Нагадаємо, начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов повідомив, що РФ сконцентрувала біля кордонів України понад 92 тисячі військових.

Він стверджує, що Росія може атакувати Україну наприкінці січня – на початку лютого 2022 року.

Глава МЗС України Дмитро Кулеба повідомив, що у разі повномасштабного вторгнення Росії Україна захищатиметься всіма наявними в неї коштами.

Джерело: Офіс президента

Фото: Depositphotos

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