Президент Європейської ради Шарль Мішель розповів українському голові Володимиру Зеленському про результати своїх переговорів із президентом РФ Володимиром Путіним.

Про це повідомляє прес-служба Офісу президента України (ОП).

– Одним із цих результатів є переконання, що деескалація ситуації могла б допомогти контактам між українською та російською сторонами за участю ЄС, – йдеться у повідомленні.

Також Зеленський та Мішель обговорили концентрацію російських військ на кордоні України.

Президент розповів, які зусилля докладає Україна для мирного врегулювання конфлікту з Росією.

Лідери України та Євросоюзу домовилися й надалі координувати свої позиції щодо ситуації з РФ.

Нагадаємо, начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов повідомив, що РФ сконцентрувала біля кордонів України понад 92 тисячі військових.

Він стверджує, що Росія може атакувати Україну наприкінці січня – на початку лютого 2022 року.

Глава МЗС України Дмитро Кулеба повідомив, що у разі повномасштабного вторгнення Росії Україна захищатиметься всіма наявними в неї коштами.