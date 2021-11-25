У Раді планують створити Парламентський бюджетний офіс: чим займатиметься

Незалежний аналіз законопроекту про бюджет, поточного стану бюджету та фіскальної політики, а також інших документів з фінансових й економічних питань – ці функції виконуватиме Парламентський бюджетний офіс, створення якого розглядає Верховна Рада.

Про це повідомив перший віце-спікер парламенту Олександр Корнієнко під час зустрічі з представниками Європейського інвестиційного банку.

На його думку, створення такого органу вкрай важливе, оскільки навіть побіжний аналіз бюджетів на наступний рік, прогнозування фінансової стратегії будуть корисними для України.

Водночас Корнієнко назвав три блоки питань, пов’язаних зі створенням Парламентського бюджетного офісу.

– По-перше, юридичний бік справи: як це буде вбудовуватись у законодавство, враховуючи що в нас є Бюджетний кодекс і Бюджетна декларація, які вже сформовані, є Рахункова палата. Бажано, щоб усі наші юридичні питання ми вирішили без змін до Конституції, – наголосив політик.

За його словами, важливі також організаційні питання: чи будуть залучатися представники інших країн, а також установчі – чи буде присутність представників опозиції, як формуватиметься орган.