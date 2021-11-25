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Україна чекає від Німеччини план дій на випадок нової агресії РФ – посол

Валентина Летяк редакторка стрічки
Андрій Мельник - посол України у Німеччині

Новий уряд Німеччини має чітко сформулювати, що робитиме у разі нової агресії Росії проти України.

Про це заявив посол України в Німеччині Андрій Мельник.

– Ми закликаємо уряд ФРН відразу ж після його інавгурації чітко сформулювати кодекс наслідків, які неминуче спричинить нова військова інтервенція РФ, зокрема введення повного ембарго на імпорт російських енергоносіїв і міжнародна ізоляція Кремля, – наголосив дипломат.

За його словами, Україна також очікує від Німеччини нового курсу щодо реінтеграції Криму, оскільки зараз вже недостатньо тільки невизнання окупації півострова – потрібен чіткий план дій Берліна.

24 листопада стало відомо, що лідер Соціал-демократичної партії Німеччини Олаф Шольц замінить Ангелу Меркель на посаді федерального канцлера Німеччини.

Три партії, що пройшли в Бундестаг, домовилися про створення правлячої коаліції.

В угоді вона висловила свої вимоги до Росії: повернути Україні Кримський півострів і припинити воювати на Донбасі.

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Канцлером Німеччини стає соціал-демократ Олаф Шольц

Джерело: РБК-Україна

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