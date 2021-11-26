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Факти / Україна / Політика

Мені соромно за цей епізод: Зеленський про спецоперацію щодо вагнерівців

Людмила Богданова редакторка стрічки
Володимир Зеленський

Під час прес-конфереції 26 жовтня президент України Володимир Зеленський заявив, що йому соромно за спецоперацію щодо затримання вагнерівців. 

– Мені соромно за цей епізод у житті розвідки видатних розвідників України… І я кажу, що ми були слабкі в цій операції.

За словами Зеленського, Україну “втягнули” в цю спецоперацію, і вона була непродуманою детально.

Президент звинуватив колишнього очільника Головного управління розвідки Василя Бурбу у розголошенні секретної інформації щодо спецоперації.

За словами Зеленського, цим Бурба порушує українське законодавство. Зеленський розповів, що Бурба хотів втягнути Україну у великий скандал з президентом Туреччини Реджепом Ердоганом.

– Коли він зрозумів (Бурба, – Ред.), що його ідеї були “хлопнуті” та розколоті Росією, він вирішив злити цю інформацію. І ми з вами прекрасно розуміємо, через кого у ЗМІ України він її злив.

Доповнюється…

Фото: Офіс президента

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