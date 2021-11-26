Наразі причин немає: Зеленський про звільнення голови НБУ Шевченка

Під час прес-конференції президент Володимир Зеленський повідомив, що наразі не бачить причин для звільнення голови Національного банку Кирила Шевченка.

На запитання, чи може відбутися це звільнення за місяць, глава держави сказав, що зараз не може дати точної відповіді.

Володимир Зеленський прокоментував тезу з оновленого меморандуму МВФ щодо зниження якості кадрів у Нацбанку. За словами президента, до вивчення цього питання можна повернутись, коли Україна пройде складний період в економіці.

– Сьогодні я вважаю, що та ситуація, яка у нас є – а у нас економіка, опалювальний період, гроші, ринки – має залишатися в цьому форматі. А коли ми пройдемо цей період, будемо розбиратися з проблемами, – додав він.

Крім того, Володимир Зеленський заявив, що не збирається розпускати Верховну Раду. На його думку, поки депутати голосують і ухвалюють рішення, то у цьому немає сенсу.