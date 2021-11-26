Резніков пояснив, навіщо РФ створює істерію про можливий наступ на Україну

Поширення інформації про загрозу ескалації між Росією та Україною є інформаційною війною. Вона спрямована на те, аби виправдати можливу агресію проти нашої країни.

Про це в ефірі програми Право на владу повідомив міністр оборони Олексій Резніков. Він зазначив, що всі меседжі, які лунають з кремлівських рупорів, спрямовані на внутрішню аудиторію.

– Вони сьогодні накручують істерію саме у своєму середовищі, для свого російського народу, щоб мати можливість виправдати можливу агресію, яку, можливо, вони захочуть вчинити, – зазначив Резніков.

Олексій Резніков нагадав, що гібридна війна триає з 2014 року. Він зазначив, що вона має різні прояви, але одним з її основних елементів є інформаційна війна, яка відбувається зараз. Мета цієї інформаційної кампанії Російської Федерації – дестабілізація в Україні.

Крім того, на думку міністра оборони, сьогодні відбувається перевірка демократичного світу на стійкість та здатність протистояти агресивній політиці РФ.

Раніше Олексій Резніков вже говорив, Російська Федерація дестабілізує ситуацію в Україні на інформаційному та дипломатичному фронтах.

На його думку, інформаційні атаки Москви покликані провокувати паніку задля дестабілізації ситуації всередині України. Бонусом Росія дестабілізує ситуацію в Європі.